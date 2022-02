Protesta dei tir, disagi nel salernitano e lunghe code su strade e autostrade (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Monica De Santis Seconda giornata di proteste dei tir contro il caro-carburante, che rischia di penalizzare fortemente il settore dell’autotrasporto.?Seconda giornata di Protesta che questa volta ha visto conducenti dei tir non solo bloccare l’autostrada all’altezza di Nocera, ma anche nei pressi San Mango Piemonte e poi Castel?San Giorgio ed altri comuni del salernitano.?Una Protesta, che sta toccando tutte le città italiane, mettendo in grande difficoltà la circolazione stradale, con lunghe code sia sulle autostrade che sulle strade cittadine. Una iniziativa pacifica, quella messa in atto martedì e ieri, ma che secondo i partecipanti potrebbe alzarsi di livello fino al blocco della fornitura di beni e servizi in tutto il Paese, se le loro richieste non dovessero ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Monica De Santis Seconda giornata di proteste dei tir contro il caro-carburante, che rischia di penalizzare fortemente il settore dell’autotrasporto.?Seconda giornata diche questa volta ha visto conducenti dei tir non solo bloccare l’autostrada all’altezza di Nocera, ma anche nei pressi San Mango Piemonte e poi Castel?San Giorgio ed altri comuni del.?Una, che sta toccando tutte le città italiane, mettendo in grande difficoltà la circolazione stradale, consia sulle autoche sullecittadine. Una iniziativa pacifica, quella messa in atto martedì e ieri, ma che secondo i partecipanti potrebbe alzarsi di livello fino al blocco della fornitura di beni e servizi in tutto il Paese, se le loro richieste non dovessero ...

