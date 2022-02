Petrolio: prezzo Brent sfonda quota 100 dollari (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina mette le ali al prezzo del Petrolio. Il Brent sfonda quota 100 dollari e ora scambia a 102 dollari con un rialzo del 5%. Il Wti del Texas passa di mano a 96,7 (+4,6%). . 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina mette le ali aldel. Il100e ora scambia a 102con un rialzo del 5%. Il Wti del Texas passa di mano a 96,7 (+4,6%). . 24 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent sale a 100 dollari al barile, per la p… - sandwichmakerin : Ma meno male che ho fatto fare il pieno di benzina giusto l'altro ieri, zioboia il prezzo del petrolio che vola a p… - fisco24_info : Petrolio: prezzo Brent sfonda quota 100 dollari: Wti a 96,7 dollari - LB19712 : @AretusaMoro @MariangelaScato @Il_Raffaele_ Come adesso perlopiù economici visto il prezzo del petrolio schizzato s… - iconanews : Petrolio: prezzo Brent sfonda quota 100 dollari -