«Non abbiamo imparato niente» scrivono le star sui social. Da Laura Pausini a Carlo Conti, da Bianca Guaccero ad Alessia Marcuzzi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava impossibile. E invece la Russia ha attaccato l’Ucraina. Siamo in guerra. Una guerra che «riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi e le nostre democrazie», ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole condivise da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che sui social hanno condannato l’attacco russo: da Carlo Conti a Laura Pausini, da Alessia Marcuzzi a Bianca Guaccero. Leggi anche › La guerra in Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» Guerra in Ucraina, i post delle star Ce lo chiediamo tutti in questo momento, Carlo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava impossibile. E invece la Russia ha attaccato l’Ucraina. Siamo in guerra. Una guerra che «riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi e le nostre democrazie», ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole condivise da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che suihanno condannato l’attacco russo: da, da. Leggi anche › La guerra in Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» Guerra in Ucraina, i post delleCe lo chiediamo tutti in questo momento,...

Advertising

gparagone : 'Se i superfragili e gli immunodepressi non rispondono neanche alla quarta dose abbiamo il problema di come andare… - Inter : ? | REWIND Non sapete come prepararvi a #GenoaInter? Noi abbiamo la risposta! ???? #ForzaInter - AurelianoStingi : Sarò naif ma come si può volere una guerra dopo tutto quello che come umanità abbiamo passato dopo il Covid19. Non… - PaoloZebelloni : RT @mptuitter: Oggi impariamo che i pacifisti che abbiamo visto in questi anni, non erano pacifisti, bensì un movimento politico anti occid… - librar1s1ng : @HESMYLFINELINE Oddio io ricordo una delle prime volte che abbiamo mandato l’hashtag in tendenza (tipo fine dicembr… -