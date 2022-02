Napoli-Barcellona | Spalletti | “Li abbiamo agevolati con i nostri errori | dispiace per i tifosi”

Advertising

sscnapoli : ?? Finalmente ci siamo: guarda Napoli - Barcellona su DAZN ???? - DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - gippu1 : Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Barcellona 2-4: blaugrana agli ottavi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Barcellona 2-4: blaugrana agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

- " Bisogna essere onesti, noi abbiamo sbagliato di più di quanto siamo abituati. Ilè stato bravo. Sono stati agevolati anche da questo episodio iniziale. De Jong l'ha messa all'...Una sconfitta difficile da commentare, per il. I sogni di una qualificazione prestigiosa sono svaniti sotto i colpi del, che a differenza dell'andata ha saputo capitalizzare tutto quello che ha creato, approfittando anche dei ...I giocatori di Napoli e Barcellona hanno mostrato insieme uno striscione con la scritta 'Stop War' contro il conflitto scoppiato in Ucraina, dopo l'invasione da parte della Russia. Tra l'altro nella ...(Spazio Napoli) Tra l'altro nella partita valida per il ritorno ... L'idea era di esporlo durante la partita poi persa dalla squadra di Spalletti 4-2 contro il Barcellona, ritorno dei playoff di ...