Napoli-Barcellona | gol beffa di Piquè poco prima dell’intervallo | 1-3 VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildel gol di Gerard Piqué inatroce per gli azzurri proprio sul finire del primo tempo, arriva l’1-3 segnato dal difensore e bandiera blaugrana. Dopo un rimpallo in area, furbo il centrale dei catalani a controllare e calciare con velocità verso la porta. Meret viene parzialmente oscurato da un giocatore avversario in fuorigioco evidentemente considerato come non punibile. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 18:00. ??… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - annatrieste : È umiliante vedere il Barcellona prendere a pallonate il Napoli nel proprio stadio. Perdere non è un problema. Fare… - Nai1926_ : Mettiamoci anche che il Barcellona corre il quadruplo del Napoli e la frittata è fatta. Rimpiango #Lobotka e… - NapoliCM : ???? Moviola Napoli Barcellona: gol di Piquet da annullare! | FOTO & VIDEO ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

... quando battendo 3 - 2 il Leicester ilha guadagnato l'accesso al playoff in corso. Abbiamo poi le partite che Mateu Lahoz ha diretto nella Liga: per due volte il(una sconfitta e ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 2): LA RIAPRE INSIGNE! Inizia il match tra, l'andata è finita uno a uno. Passa ildopo otto minuti di gioco! Ilsbaglia a ...Napoli si qualifica agli ottavi di Europa League se... i risultati utili contro il Barcellona per superare il playoff e fare strada nella competizione.CALCIO - Come annunciato alla vigilia, Napoli e Barcellona si sono unite prima della partita del "Maradona" per far passare un messaggio collettivo: "Stop War".