LE GIOVANI RAMARRE CONTINUANO A VINCERE | DUE KO A MILANO CON L’INTER (Di giovedì 24 febbraio 2022) PRIMAVERA: riposo UNDER 19 femminile: Pordenone-Trento 4-1 (Sossai, Perego, Del Frate, Circosta) UNDER 17: Spal-Pordenone 5-0 UNDER 17 femminile: riposo UNDER 16: Inter-Pordenone 2-0 UNDER 15: Inter-Pordenone 5-0 UNDER 14: Padova-Pordenone 4-2 (Furlan, Zaninotto) I tabellini: UNDER 19 FEMMINILE: Pordenone-Trento 4-1 GOL: 1’ pt Sossai, 35’ Tomasi, 45’ Perego; 32’ st Del Frate, 41’ Circosta.PORDENONE: Buccino, Rosolen, Francescutto, Nuzzi, Rodaro, Feltrin, Circosta (Screti), Sossai, Prekaj, Perego (Zanon), Goz (Del Frate). All. Petrella.TRENTO: Beber, Baldo, Bizzaro, Bordiga (Sperandio), Bouaouni (Sartori), Chiappani, Cultrera (Tonetti), Donati, Dorigatti, Giovannini (Vilday), Tomasi. All. Monteleone. ARBITRO: Simeoni di Pordenone.NOTE: ammonite Circosta e Dorigatti. Recupero: pt 2’; st 3’. UNDER 17: Spal-Pordenone 5-0 GOL: 14’ pt Longoni, 41’ Angeletti; 25’ st Angeletti, 29’ Simonetta ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 febbraio 2022) PRIMAVERA: riposo UNDER 19 femminile: Pordenone-Trento 4-1 (Sossai, Perego, Del Frate, Circosta) UNDER 17: Spal-Pordenone 5-0 UNDER 17 femminile: riposo UNDER 16: Inter-Pordenone 2-0 UNDER 15: Inter-Pordenone 5-0 UNDER 14: Padova-Pordenone 4-2 (Furlan, Zaninotto) I tabellini: UNDER 19 FEMMINILE: Pordenone-Trento 4-1 GOL: 1’ pt Sossai, 35’ Tomasi, 45’ Perego; 32’ st Del Frate, 41’ Circosta.PORDENONE: Buccino, Rosolen, Francescutto, Nuzzi, Rodaro, Feltrin, Circosta (Screti), Sossai, Prekaj, Perego (Zanon), Goz (Del Frate). All. Petrella.TRENTO: Beber, Baldo, Bizzaro, Bordiga (Sperandio), Bouaouni (Sartori), Chiappani, Cultrera (Tonetti), Donati, Dorigatti, Giovannini (Vilday), Tomasi. All. Monteleone. ARBITRO: Simeoni di Pordenone.NOTE: ammonite Circosta e Dorigatti. Recupero: pt 2’; st 3’. UNDER 17: Spal-Pordenone 5-0 GOL: 14’ pt Longoni, 41’ Angeletti; 25’ st Angeletti, 29’ Simonetta ...

