Lazio, Felipe Anderson: 'Con il Napoli ce la giochiamo. Basta sbagli' (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA - "Questa serata dobbiamo ricordarcela, i primi 30' li abbiamo fatti alla grande con la spinta del pubblico, c'era tutto per vincere contro una grande squadra. Avevamo la mentalità giusta, ci ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA - "Questa serata dobbiamo ricordarcela, i primi 30' li abbiamo fatti alla grande con la spinta del pubblico, c'era tutto per vincere contro una grande squadra. Avevamo la mentalità giusta, ci ...

Advertising

vivoperlinter : Per la prossima finestra di mercato, #Marotta guarda in casa #Lazio - __SSam__7 : @ZiGOSENS8 La colpa è del cinese handicappat0, stop. Incassi 190 milioni, non puoi trattenerne 160. Insaghi ha reso… - infoitsport : Inter, Luiz Felipe e non solo: in difesa piace anche un altro della Lazio – SM - internewsit : Inter, Luiz Felipe e non solo: in difesa piace anche un altro della Lazio - SM - - LALAZIOMIA : Felipe Anderson, la sorella-agente risponde a Conceição: “Alla Lazio sta dimostrando il suo valore”… -