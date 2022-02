La Nato reagisce: “Schieriamo l’esercito”. Putin attacca, in Ucraina è guerra (LIVE) (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra è iniziata. Nella notte, dopo gli appelli del presidente Zelensky ai russi e il tentativo di mettersi in contatto con Putin, la Russia ha iniziato quella che lo Zar ha chiamato una “operazione militare speciale”. Esplosioni sono state sentite in diverse zone dell’Ucraina. La popolazione di Kiev è in fuga. La Nato mobilita le sue truppe. Qui sotto la diretta minuto per minuto dell’invasione russa in Ucraina. Per leggere (e vedere) il discorso storico di Putin con cui ha annunciato la guerra, clicca qui. 12.00 Kiev: “Catturati prigionieri russi” “Il Comandante in capo delle forze armate ucraine Il tenente generale Valery Zaluzhny: “I soldati della 93a OMBR Kholodny Yar hanno catturato due occupanti russi dall’unità 91701”. Lo riporta l’accout twitter dello ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laè iniziata. Nella notte, dopo gli appelli del presidente Zelensky ai russi e il tentativo di mettersi in contatto con, la Russia ha iniziato quella che lo Zar ha chiamato una “operazione militare speciale”. Esplosioni sono state sentite in diverse zone dell’. La popolazione di Kiev è in fuga. Lamobilita le sue truppe. Qui sotto la diretta minuto per minuto dell’invasione russa in. Per leggere (e vedere) il discorso storico dicon cui ha annunciato la, clicca qui. 12.00 Kiev: “Catturati prigionieri russi” “Il Comandante in capo delle forze armate ucraine Il tenente generale Valery Zaluzhny: “I soldati della 93a OMBR Kholodny Yar hanno catturato due occupanti russi dall’unità 91701”. Lo riporta l’accout twitter dello ...

