Infortunio Berrettini e Fognini: le condizioni dei due azzurri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il ritiro dal torneo di Acapulco, c’era apprensione per le condizioni fisiche di Matteo Berrettini. Attraverso un post su Instagram, il numero 1 d’Italia ha fatto il punto della situazione senza però chiarire sull’entità del suo problema che lo ha costretto al forfait nel 2° set contro Tommy Paul. “Valuteremo insieme allo staff” Prima di aggiornare sulle sue condizioni, Berrettini ha aperto una breve parentesi su quanto sta accadendo con la guerra tra Russia e Ucraina. Queste le sue parole: “Sono estremamente addolorato per i conflitti che sono iniziati sul nostro pianeta. Auguro a tutti di poter trovare la forza in questi momenti più difficili”. Poi il numero 1 d’Italia arriva al dunque: “Come avete visto, ho dovuto ritirarmi dal torneo di Acapulco per Infortunio. Nei prossimi giorni, ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il ritiro dal torneo di Acapulco, c’era apprensione per lefisiche di Matteo. Attraverso un post su Instagram, il numero 1 d’Italia ha fatto il punto della situazione senza però chiarire sull’entità del suo problema che lo ha costretto al forfait nel 2° set contro Tommy Paul. “Valuteremo insieme allo staff” Prima di aggiornare sulle sueha aperto una breve parentesi su quanto sta accadendo con la guerra tra Russia e Ucraina. Queste le sue parole: “Sono estremamente addolorato per i conflitti che sono iniziati sul nostro pianeta. Auguro a tutti di poter trovare la forza in questi momenti più difficili”. Poi il numero 1 d’Italia arriva al dunque: “Come avete visto, ho dovuto ritirarmi dal torneo di Acapulco per. Nei prossimi giorni, ...

Advertising

DavidCalisti : RT @marcomazz: Santopadre conferma che Berrettini farà degli accertamenti in Italia dopo l'infortunio muscolare patito ad Acapulco #tennis… - marcomazz : Santopadre conferma che Berrettini farà degli accertamenti in Italia dopo l'infortunio muscolare patito ad Acapulco #tennis #Berrettini - infoitsport : Le ultime sull'infortunio di Berrettini, parla il coach Santopadre - infoitsport : Infortunio Berrettini, la diagnosi di Santopadre: quando tornerà in campo - infoitsport : Infortunio Matteo Berrettini, Santopadre non si sbilancia -