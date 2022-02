Advertising

juornoit : #Juorno Il #Barcellona affonda il #Napoli al Maradona, gli azzurri fuori dalle #coppe affonda - Pall_Gonfiato : Il Napoli affonda 4-2 contro il Barcellona, tifosi furiosi con Spalletti 'Ci deve spiegare che problemi ha con...' - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - L'Opificio 4.0 lotta ma non affonda, i tre punti se li prende tutti il Napoli. Fortino è dec… - Carlino_Bologna : De Napoli, Teresi e Marzocchi: così Bologna affonda Padova - infoitsport : Serie A, l’Inter affonda e il Milan allunga, ma attenzione al Napoli: la classifica aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli affonda

il Resto del Carlino

... interrotto proprio per amor del Grifone nel 2017, rifiutando le offerte die Inter pur di ... sarà convincere il popolo rossoblù che il capitano non sta abbandonando la nave che. ...Il centravanti serbo vince il duello fisico con l'ex difensore del, quindi con il destro, in ... Chukwuezesulla destra e salta secco De Sciglio. Sul cross dell'ala nigeriana, Danjuma ...Il Barcellona travolge il Napoli per 4-2 allo stadio Maradona e lo elimina dall’Europa League. Complice un primo tempo pessimo dei partenopei, la squadra di Xavi affonda immediatamente i colpi ...I blaugrana battono gli azzurri con un poker tra i due tempi: inutile il rigore trasformato da Insigne, Napoli eliminato dall'Europa League.