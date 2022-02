Il gruppo hacker sostenuto dalla Russia che ha realizzato un nuovo e potente malware (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un nuovo e potente malware realizzato (e già utilizzato nelle ultime settimane) da parte degli hacker russi è stato individuato grazie a un lavoro congiunto tra le intelligence informatiche del Regno Unito e degli Stati Uniti. Il gruppo di pirati informatici è già noto alle cronache degli attacchi informatici degli ultimi anni e – secondo britannici e americani – è sostenuto (anche economicamente) dal Cremlino. La notizia è arrivata alla vigilia dell’offensiva militare della Russia in Ucraina, dopo che già nel corso dei giorni scorsi erano stati presi di mira molti siti istituzionali ucraini. LEGGI ANCHE > Cyber sicurezza Italia e Ucraina, come proteggersi da eventuali attacchi e dal nuovo malware individuato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un(e già utilizzato nelle ultime settimane) da parte deglirussi è stato individuato grazie a un lavoro congiunto tra le intelligence informatiche del Regno Unito e degli Stati Uniti. Ildi pirati informatici è già noto alle cronache degli attacchi informatici degli ultimi anni e – secondo britannici e americani – è(anche economicamente) dal Cremlino. La notizia è arrivata alla vigilia dell’offensiva militare dellain Ucraina, dopo che già nel corso dei giorni scorsi erano stati presi di mira molti siti istituzionali ucraini. LEGGI ANCHE > Cyber sicurezza Italia e Ucraina, come proteggersi da eventuali attacchi e dalindividuato ...

Ultime Notizie dalla rete : gruppo hacker La Russia dichiara guerra all'Ucraina, le armi sono anche informatiche In queste ore si parla per esempio di una nuova pericolosa botnet, gestita da hacker russi , il gruppo Sandworm, che utilizza un inedito e sofisticato malware Cyclops Blink , che ha già infettato l'1%...

Ucraina, Draghi: basta soprusi Hacker russi hanno attaccato i siti del governo, del parlamento ucraino, del ministero degli Esteri ... Il voto contrario è quello del senatore del gruppo Misto Gregorio De Falco. Il provvedimento ...

OpenSea: un gruppo di hacker ruba NFT per $1,7 milioni Eurogamer.it La Russia colpisce l’Ucraina con potenti attacchi DDoS Il gruppo ha rivendicato su DarkWeb la compromissione dei sistemi ... ma ciò non ha impedito loro di essere vittime di un attacco di phishing in cui gli hacker sono riusciti ad ottenere centinaia di ...

Guerra Ucraina-Russia, entrano in azione anche gli hacker: diversi siti sotto attacco L'operazione russa non è solo militare ma anche informatica. Nelle scorse ore diversi siti ucraini sono stati irraggiungibili. Gruppo di esperti europeo a sostegno dell'Ucraina ...

