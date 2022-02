Draghi | Attacco ingiustificato e ingiustificabile

(Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - "Il Governo italiano condanna l'della Russia all'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario. "È- ha aggiunto il premier - l'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”.

Putin ha chiarito che "nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che undiretto al nostro ... il Presidente del Consiglio Italiano Marioha condannato l'invasione. Sarebbe pronta una nuova ...Biden e: "ingiustificato" Roberto Pavanello 24 Febbraio 2022Anche dall'Italia, così come dagli Stati Uniti, sono arrivate le prime reazioni all'attacco russo scagliato in Ucraina alle prime luci dell'alba di giovedì 24 febbraio. Il presidente del Consiglio Mar ..."L'Italia condanna l'attacco della Russia, ingiustificabile". "Vicini a popolo e istituzioni ucraine".Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l'attacco russo in Ucraina."Siamo al lavoro con ...