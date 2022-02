Con l’affitto fantasma e un sito farlocco di Airbnb ho perso 2000 euro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Aveva la voce raffinata quella che si presentava al telefono come una distinta signora tedesca che offriva un bellissimo bilocale nel cuore di Torino ma in realtà si trattava di una truffa che mi è costata più di 2000 euro”. A raccontare con amarezza la brutta esperienza è un giovane operatore sociale, Andrea F., che, dovendo lavorare a Torino, stava cercando una sistemazione di lungo periodo. “Non posso crederci. Avevo visto sul portale Bakeca.it l’annuncio con le foto di un bel living in affitto. A convincermi ad effettuare il pagamento , con un anticipo di tre mensilità, è stato il fatto che la locazione vantava la garanzia di appoggiarsi al noto portale online di affitti brevi Airbnb”. In realtà quel portale, con il logo del consolidato gruppo internazionale, era farlocco. Il sito ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Aveva la voce raffinata quella che si presentava al telefono come una distinta signora tedesca che offriva un bellissimo bilocale nel cuore di Torino ma in realtà si trattava di una truffa che mi è costata più di”. A raccontare con amarezza la brutta esperienza è un giovane operatore sociale, Andrea F., che, dovendo lavorare a Torino, stava cercando una sistemazione di lungo periodo. “Non posso crederci. Avevo visto sul portale Bakeca.it l’annuncio con le foto di un bel living in affitto. A convincermi ad effettuare il pagamento , con un anticipo di tre mensilità, è stato il fatto che la locazione vantava la garanzia di appoggiarsi al noto portale online di affitti brevi”. In realtà quel portale, con il logo del consolidato gruppo internazionale, era. Il...

