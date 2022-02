“Cari russi | è questione di vita o di morte” | ecco la discorso di guerra di Putin

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Pubblichiamo la traduzione del video messaggio notturno che ha dato il via alle operazioni russe in Ucraina.si rivolge sia ai cittadiniche a quelli ucraini. Il video e il testo delsono stati pubblicati sul sito del Cremlino.cittadiniamici! Oggi, ritengo ancora una volta necessario tornare sui tragici eventi accaduti nel Donbass e sulle questioni chiave per garantire la sicurezza della stessaa. Vorrei iniziare con quanto ho detto nel miodel 21 febbraio di quest’anno. Stiamo parlando di ciò che ci provoca particolare preoccupazione e ansia, di quelle minacce fondamentali che anno dopo anno, passo dopo passo, vengono create in modo rude e senza tante cerimonie da politici irresponsabili in ...