Buon compleanno Paolo Mieli, Gianluigi Donnarumma, Teo Teocoli… (Di venerdì 25 febbraio 2022) …Francesco Matta, Pier Francesco Guarguaglini, Emilio Giannelli, Pierluigi Cera, Nedo Sonetti, Jean Todt, Giuseppe Betori, Enrico La Loggia, Franco Udella, Aldo Busi, Giampiero Marini, Josè Maria Aznar, Milena Santerini, Giuseppe Romanini, Giancarlo Camolese, Mario Michele Giarrusso, Sandro Tovalieri, Massimo Parisi, Nadia Ginetti, Gaia de Laurentiis, Flavia Pennetta, Brayan Perea… Oggi 25 febbraio compiono gli anni: Francesco Matta, datore di suoni e luci; Francesco Caracciolo, storico, scrittore; Emilio Giannelli, disegnatore, vignettista; Pier Francesco Guarguaglini, dirigente d’azienda; Luisa Capitanio Santolini, politica; Pierluigi Cera, ex calciatore Verona, Cagliari, Cesena; Nedo Sonetti, ex calciatore, allenatore; Rosolino Bianchetti Boffelli, vescovo; Bruno Divina, ex calciatore Atalanta; Teo Teocoli, attore, comico, conduttore tv; Lucio Bertogna, ex calciatore Venezia, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) …Francesco Matta, Pier Francesco Guarguaglini, Emilio Giannelli, Pierluigi Cera, Nedo Sonetti, Jean Todt, Giuseppe Betori, Enrico La Loggia, Franco Udella, Aldo Busi, Giampiero Marini, Josè Maria Aznar, Milena Santerini, Giuseppe Romanini, Giancarlo Camolese, Mario Michele Giarrusso, Sandro Tovalieri, Massimo Parisi, Nadia Ginetti, Gaia de Laurentiis, Flavia Pennetta, Brayan Perea… Oggi 25 febbraio compiono gli anni: Francesco Matta, datore di suoni e luci; Francesco Caracciolo, storico, scrittore; Emilio Giannelli, disegnatore, vignettista; Pier Francesco Guarguaglini, dirigente d’azienda; Luisa Capitanio Santolini, politica; Pierluigi Cera, ex calciatore Verona, Cagliari, Cesena; Nedo Sonetti, ex calciatore, allenatore; Rosolino Bianchetti Boffelli, vescovo; Bruno Divina, ex calciatore Atalanta; Teo Teocoli, attore, comico, conduttore tv; Lucio Bertogna, ex calciatore Venezia, ...

Advertising

GassmanGassmann : È un giorno come un altro. Buon compleanno a me stesso, ed un saluto a chi mi vuole bene, a chi mi sopporta, a chi… - sscnapoli : ?? Buon compleanno, Amir! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - teatrolafenice : ?? Ascoltiamo Renata Scotto cantare (anche se solo per i minuti concessi qui) 'Un bel di vedremo' da 'Madama Butterf… - AnaMenaFCI : Buon compleanno Reina ???????? - kurasabi : @darkofjin buon compleanno!! ?? -