Benevento | giudizi sospesi e aspetti positivi | Como serva a tracciare la rotta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Seconda vittoria consecutiva, cinque gol fatti e vetta della classifica che dista appena quattro lunghezze. Vista così, ci sarebbe poco o nulla da aggiungere. Il bicchiere per ilè indubbiamente mezzo pieno alla luce del successo sul, ma ivanno inevitabilmente rimandati al termine dei prossimi impegni. Non è certo colpa dei ragazzi di Fabio Caserta, ma di una partita finita in archivio dopo soli dodici minuti. Entrato in campo già con un pensiero al derby di sabato con il Brescia, considerando l’ampio turnover, ilè sparito dal rettangolo di gioco in seguito all’espulsione di Solini e al primo calcio di rigore trasformato da Forte. Da quel momento in poi non c’è stata più gara sul rettangolo di gioco del “Ciro Vigorito“, come ...

Se il balbettio prolungato per più turni ed interrotto dall'acuto veneto di Improta ha permesso al Benevento di rientrare a pieno titolo nella lotta per l'accesso ai play/offs – per non dire scaramant ...Gianluca Lapadula è stato reintegrato a tutti gli effetti dal Benevento. Il centravanti ha risolto i suoi problemi con il club giallorosso e questa mattina ha svolto il primo allenamento con i compagn ...