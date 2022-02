Basket | Diego Flaccadori | “Il mio obiettivo è rimanere nel gruppo della Nazionale in pianta stabile”

(Di giovedì 24 febbraio 2022)è uno dei punti fermiDolomiti Energia Trentino e la convocazione inconferma la sua costante crescita. Purtroppo per lui, coach Meo Sacchetti ha deciso di mandarlo in tribuna per la partita di questa sera contro l’Islanda, ma nonostante ciò l’azzurro può dirsi contento. “È molto significativo, comunque sia, l’essere tornato in azzurro – ha commentato il playmaker classe 1996 a Tuttosport – Il ct Sacchetti è colui che mi ha fatto esordire e quindi essere riuscito a convincerlo è stata una grande soddisfazione. Ma non voglio fermarmi, il mioneline giocarmi le mie carte. Certo c’è molta concorrenza nel mio ruolo ma è una motivazione in più, tutti noi viviamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Diego

OA Sport

Da rumors Lorenzo Uglietti piace al BluTreviglio , quarta forza del girone verde di Serie ... C, A - X Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #12...Un piccolo contrattempo per la Nazionale di: le cattive condizioni meteorologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato la partenza per ... 194, G, Umana Reyer Venezia);Flaccadori (1996, ...Jared Bynum had 27 points, including a key 3-pointer to help 11th-ranked Providence hold off Xavier 99-92 in triple overtime ...Decisi i 12 giocatori che domani faranno parte del roster dell'Italia nella partita di domani contro l'Islanda, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. A rimanere fuori, tra coloro che ha ...