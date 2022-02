Alessando Basciano sorprende Sophie Codegoni nel letto | ma non è sola

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Al GF Vip 6 adesso regna la famosa frase gravissima di Nathaly Caldonazzo, ma i telespettatori si stanno concentrando anche su Alessandronelle ultime ore. Il pubblico non vede l’ora di saperne di più sulla showgirl e su quello che è davvero accaduto, addirittura roba da squalifica si vocifera in Casa, e sicuramente nella nuova diretta del reality Alfonso Signorini non potrà fare a meno di soprassedere visto il caos in rete. Perché non è ancora chiaro, anche se la stessa Nathaly Caldonazzo sembra essersi resa conto di aver esagerato, cosa abbia detto di preciso e di tanto grave da scatenare la furia delle altre coinquilini. Solo ipotesi al momento. Ma nella notte anche Alessandroha avuto il suo da fare. Alessandroe Soleil Com’è ormai noto l’ex ...