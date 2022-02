WWE: Dolph Ziggler batte Tommaso Ciampa in quel di NXT, nel finale scoppia la rissa! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella notte di ieri Dolph Ziggler ha effettuato il suo primo match in carriera in un ring di NXT contro Tommaso Ciampa, l’incontro è stato molto sentito dai due contendenti dato che una vittoria avrebbe portato ad un’opportunità titolata per l’NXT Championship detenuto da Bron Breakker. Ecco cos’è accaduto nel main event dell’ultimo episodio di NXT. Stealing the show! Dolph Ziggler è riuscito a trionfare, lo Show Off ha ottenuto la prestigiosa vittoria in seguito all’attacco di un misterioso cameraman ai danni di Tommaso Ciampa. Ziggler ha approfittato della situazione ed ha colpito l’ex NXT Champion con un Superkick che è valso il conto di tre finale. A fine incontro il cameraman ha svelato la sua ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella notte di ieriha effettuato il suo primo match in carriera in un ring di NXT contro, l’incontro è stato molto sentito dai due contendenti dato che una vittoria avrebbe portato ad un’opportunità titolata per l’NXT Championship detenuto da Bron Breakker. Ecco cos’è accaduto nel main event dell’ultimo episodio di NXT. Stealing the show!è riuscito a trionfare, lo Show Off ha ottenuto la prestigiosa vittoria in seguito all’attacco di un misterioso cameraman ai danni diha approfittato della situazione ed ha colpito l’ex NXT Champion con un Superkick che è valso il conto di tre. A fine incontro il cameraman ha svelato la sua ...

