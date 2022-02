Vlahovic, gol sprint. Ma in Champions hanno fatto di meglio | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha bagnato il suo debutto assoluto in Champions League andando in gol appena 33'' il suo ingresso in campo. In passato, però, c'è chi ha fatto meglio di lui. Il VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan, attaccante della Juventus, ha bagnato il suo debutto assoluto inLeague andando in gol appena 33'' il suo ingresso in campo. In passato, però, c'è chi hadi lui. Ildella redazione di 'GazzettaTV'

Advertising

OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - CB_Ignoranza : C’ha messo 32 secondi per segnare il primo gol in Champions League, al primo pallone toccato in carriera nella comp… - sportmediaset : Esordio Champions da record per Vlahovic! Ecco il gol contro il Villarreal dalla DV7 CAM! ?? #SportMediaset - sergeantvbarnes : RT @__voorpret: Esordio con la maglia della Juve: gol in 13 minuti Esordio in Champions League: gol 34 secondi SIGNORI E SIGNORE, GIÙ IL C… - matted40783074 : RT @RenoJFC: Gli juventini festeggiando la vittoria della Champions a San Pietroburgo grazie a un gol di Vlahovic al 89’: -