ULTIM'ORA – Infortunio per il giovane bianconero: esce in lacrime! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Senza pace la Juventus. I bianconeri, dopo aver perso ieri sera McKennie (almeno due mesi di stop) e Alex Sandro (problema muscolare), devono fare i conti con una nuova defezione. Nella giornata di oggi infatti, Kaio Jorge è stato costretto a uscire dal campo durante il match in cui era impegnato con la Juventus U23. Come riportato da calciomercato.com, al 27° minuto della sfida contro la Pro Patria, il brasiliano si è accasciato al suolo tenendosi il ginocchio destro e ha chiamato immediatamente i soccorsi, trovandosi poi costretto ad uscire in barella con le lacrime agli occhi. Probabile quindi uno stop non breve per l'attaccante, che si va ad aggiungere alla lunga lista di indisponibili per Massimiliano Allegri.

