Ultime Notizie Roma del 23-02-2022 ore 10 | 10

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Chrono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia si è mossa in modo innegabile contro l’Ucraina dichiarando indipendenti le repubbliche separatiste Questo è l’inizio di un invasione dell’Ucraina l’ho detto in serata dente degli Stati Uniti d’America biden annunciando che intende imporre contro la Russia sanzioni più dure di quelle che furono decise nel 2014 è sempre più aspre se la situazione peggiorerà la prima Trance colpirà le lettere russe le loro famiglie in debito sovrano è su due grandi istituzioni finanziarie così facendo escludiamo il governo della Russia dalla finanza occidentale queste sanzioni e verde Sono però da ritenersi difensive non abbiamo alcuna intenzione di combattere la Russia Oltre alle sanzioni di Stati Uniti hanno avviato un dispiegamento aggiuntivo di truppe nei paesi baltici ...

