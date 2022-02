Ucraina, Putin: “La nostra sicurezza non è negoziabile”. Kiev chiama i riservisti dell’esercito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Kiev – La Russia è pronta ad trovare “soluzioni diplomatiche” per la crisi in Ucraina, ma gli interessi di Mosca non sono negoziabili. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un video messaggio trasmesso in occasione del ‘Giorno dei difensori della Patria’, festività nazionale in Russia. “Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”, ha detto Putin, aggiungendo che “gli interessi della Russia, la sicurezza dei nostri cittadini, per noi non sono negoziabili”. Intanto immagini satellitari pubblicate dall’azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nella Russia occidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– La Russia è pronta ad trovare “soluzioni diplomatiche” per la crisi in, ma gli interessi di Mosca non sono negoziabili. Lo ha detto il presidente Vladimirin un video messaggio trasmesso in occasione del ‘Giorno dei difensori della Patria’, festività nazionale in Russia. “Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”, ha detto, aggiungendo che “gli interessi della Russia, ladei nostri cittadini, per noi non sono negoziabili”. Intanto immagini satellitari pubblicate dall’azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nella Russia occidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi ...

