Tragedia in autostrada: giovane operaio perde la vita schiacciato tra due camion (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terribile incidente in autostrada nella zona di Desenzano, ha perso la vita un giovane operaio rimasto schiacciato nell’impatto. È arrivata nella prima serata di ieri la notizia ufficiale dell’incidente avvenuto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terribile incidente innella zona di Desenzano, ha perso launrimastonell’impatto. È arrivata nella prima serata di ieri la notizia ufficiale dell’incidente avvenuto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

