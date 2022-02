Torna il latino alle medie? Bianchi apre una porticina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torna latino

Tiscali Notizie

E già a questo punto un corso se non dialmeno di drafting legislativo per sbrogliare i richiami normativi ci vorrebbe, con tanto di intervento del Comitato per la Legislazione. Ma c'è un ...... spiega che il titolo del disco nasce da una frase dello scrittoreLucrezio: 'Quando i ... 'è un pezzo cheil tema della bomba inesplosa che qui però viene superato. Se in 'Rosso di rabbia' ...Torna Anastasio, dopo due anni di assenza dalle scene, e lo fa con un album completo, maturo e che contiene tutti gli aspetti della musica e dell'evoluzione ...(Adnkronos) - Dalla rabbia alla poesia. È il percorso che ha portato Anastasio alla creazione del nuovo album 'Mielemedicina', nove brani inediti in uscita il 25 febbraio per Epic/Sony Music. Il rappe ...