Silvia Mazzieri di Doc - nelle tue mani e Yari Gugliucci in attesa del loro primo figlio (FOTO)

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), l'attrice protagonista di Doc -tue, ehanno annunciato di essere indelattraverso Instagram., principalmente nota per il suo ruolo nella fiction DOC -tue, nella quale interpreta il personaggio di Alba, ha scelto Instagram per pubblicare unaal fine di annunciare di essere indel suocon. "Il mio regalo più grande, Voi", ha aggiunto lanella didascalia rendendo l'annuncio ufficiale e scaldando ...

... avete capito di chi parliamo? Doc - Nelle tue mani 2, avrà presto un bambino: la splendida attrice e il suo compagno sono in dolce attesa Si tratta ovviamente di, che nella serie ...Lei è la bellissima, la bravissima attrice di Doc, ed è incinta del suo compagno e collega Yari ...Silvia Mazzieri, l'attrice protagonista di Doc - nelle tue mani, e Yari Gugliucci hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio attraverso Instagram. Silvia Mazzieri, principalmente nota ...Una delle attrici, infatti, aspetta un bambino e ha deciso di comunicarlo su Instagram a tutti i suoi fan. Si tratta di Silvia Mazzieri, che interpreta Alba in Doc, e che solitamente è molto riservata ...