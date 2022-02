Sergio Castellitto sarà il Generale Dalla Chiesa per Rai1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nuova miniserie dedicata al Generale assassinato Dalla mafia arriverà su Rai1 in occasione del 40° anniversario Dalla strage di via Carini Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nuova miniserie dedicata alassassinatomafia arriverà suin occasione del 40° anniversariostrage di via Carini

Advertising

fraversion : Sergio Castellitto sarà il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella serie in quattro puntate, co-prodotta da Rai F… - Screenweek : In occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini arriva una fiction Rai in quattro puntate con… - SilviaSimoncini : RT @ritadallachiesa: Sergio Castellitto è il Generale Dalla Chiesa· Prossimamente su Rai1 - Giorgia_b123 : RT @ritadallachiesa: Sergio Castellitto è il Generale Dalla Chiesa· Prossimamente su Rai1 - russotweet : RT @ritadallachiesa: Sergio Castellitto è il Generale Dalla Chiesa· Prossimamente su Rai1 -