Roma, aveva allestito nel garage un punto vendita di droga: 20enne in manette (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – Gli agenti del commissariato Celio sono venuti a conoscenza del fatto che in un garage in via Vernio vi era un sospetto via vai di persone probabilmente riconducibile ad un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività di osservazione, gli agenti hanno notato un giovane entrare all'interno per poi uscire dopo qualche minuto. Fermato per un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 0,45 grammi di hashish. Entrati all'interno del garage, gli agenti hanno trovato un 20enne Romano e, a seguito di perquisizione del box, sono stati rinvenuti 1239 grammi di hashish; inoltre, sono stati rinvenuti 14,2 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, 3 bilancini di precisione, un coltello, buste in cellophane e un quaderno con appunti e cifre riconducibili all'attività' di ...

