Olympiacos-Atalanta, Djimsiti: “La doppietta? Mi piace attaccare, Gasperini me lo chiede” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Berat Djimsiti ha parlato alla vigilia di Olympiacos-Atalanta, match di ritorno dei playoff di Europa League. Il difensore è stato fondamentale all’andata, con un’incredibile doppietta da palla inattiva: “Io attaccante? Mi piace attaccare quando posso, anche il mister me lo chiede ma resto prima di tutto un difensore – ha spiegato Djimsiti – Domani sarà una partita molto dura, l’Olympiacos giocherà in maniera più offensiva e spregiudicata rispetto all’andata a Bergamo.” Una battuta anche sulla doppietta di pochi giorni fa: “Ovviamente sono contento, è stata importante ma quello che conta è il risultato della squadra. Adesso siamo tutti concentrati su domani sera.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Beratha parlato alla vigilia di, match di ritorno dei playoff di Europa League. Il difensore è stato fondamentale all’andata, con un’incredibileda palla inattiva: “Io attaccante? Miquando posso, anche il mister me loma resto prima di tutto un difensore – ha spiegato– Domani sarà una partita molto dura, l’giocherà in maniera più offensiva e spregiudicata rispetto all’andata a Bergamo.” Una battuta anche sulladi pochi giorni fa: “Ovviamente sono contento, è stata importante ma quello che conta è il risultato della squadra. Adesso siamo tutti concentrati su domani sera.” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #EuropaLeague Le parole di #Djimsiti alla vigilia di #OlympiacosAtalanta - junews24com : Gasperini torna a citare la Juventus: messaggio in conferenza stampa - - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? QUALIFICAZIONE APERTA ? ?? OLYMPIACOS-ATALANTA ?? LAZIO-PORTO ?? NAPOLI-BARCELLONA ? Giovedì dalle… - sportli26181512 : Europa League, le partite dei sedicesimi di finale: calendario e orari: L'Atalanta è attesa dalla trasferta in Grec… - Atalantinicom : #Atalanta - Martins (Olympiacos): 'noi in casa siamo piu' forti'#Atalanta - -