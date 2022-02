“Lo stato di emergenza terminerà il 31 marzo”. L’annuncio di Draghi: “Stop a colori, quarantene e ffp2 a scuola. Metteremo gradualmente fine anche all’obbligo del Super Green Pass” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di Superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. stato di emergenza, non sarà prorogato oltre il 31 marzo “Da allora – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio – non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità diare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lodioltre il 31”. È quanto ha detto il premier Mario, intervenendo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.di, non sarà prorogato oltre il 31“Da allora – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio – non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno ...

