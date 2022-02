LIVE Italia-Svezia 1-1 calcio femminile, Alrgarve Cup 2022 in DIRETTA: pareggio di Seger su rigore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Kaneryd dentro e fuori Schough nella Svezia. 74? Pressione svedese, Italia in difficoltà. 72? Serturini al volo non crea problemi al portiere. 70? Gol, Seger, tiro all’angolino destro, pareggia la Svezia, Italia-Svezia 1-1. 68? rigore per la Svezia, atterrata Hurtig. 66? Italia che prova a reagire alla pressione svedese. 64? Fuori Galli e dentro Giugliano nell’Italia. 62? Dentro Nilden, Hurtig, Seger e Blackstenius, fuori Andersson, Rubensson, Jakobsson e Anvegard nella Svezia. 60? Giallo per Berglund, fallo su Cristiana Girelli. 58? Dentro Serturini e Girelli, fuori Rosucci e Giacinti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? Kaneryd dentro e fuori Schough nella. 74? Pressione svedese,in difficoltà. 72? Serturini al volo non crea problemi al portiere. 70? Gol,, tiro all’angolino destro, pareggia la1-1. 68?per la, atterrata Hurtig. 66?che prova a reagire alla pressione svedese. 64? Fuori Galli e dentro Giugliano nell’. 62? Dentro Nilden, Hurtig,e Blackstenius, fuori Andersson, Rubensson, Jakobsson e Anvegard nella. 60? Giallo per Berglund, fallo su Cristiana Girelli. 58? Dentro Serturini e Girelli, fuori Rosucci e Giacinti ...

