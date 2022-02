L’Europa può sanzionare la Russia e vivere senza il suo gas? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chiedersi per quanto tempo L’Europa possa resistere in caso di interruzione delle forniture di gas dalla Russia è utile per rispondere a un’altra domanda: quanto possiamo permetterci di inasprire le sanzioni ora che Mosca minaccia l’integrità territoriale dell’Ucraina? Il primo colpo è arrivato ieri, quando il governo tedesco ha deciso di sospendere l’autorizzazione del Nord Stream 2. Una decisione molto severa dal punto di vista politico, che non riduce la nostra dipendenza dal gas russo perché il gasdotto non è mai entrato in funzione, ma che avrà effetti sui prezzi e sui rapporti con Mosca. In risposta Vladimir Putin ha ribadito di non voler interrompere le forniture sui mercati globali, ma già a gennaio L’Europa ha ricevuto il 40 per cento di gas in meno rispetto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chiedersi per quanto tempopossa resistere in caso di interruzione delle forniture didallaè utile per rispondere a un’altra domanda: quanto possiamo permetterci di inasprire le sanzioni ora che Mosca minaccia l’integrità territoriale dell’Ucraina? Il primo colpo è arrivato ieri, quando il governo tedesco ha deciso di sospendere l’autorizzazione del Nord Stream 2. Una decisione molto severa dal punto di vista politico, che non riduce la nostra dipendenza dalrusso perché ildotto non è mai entrato in funzione, ma che avrà effetti sui prezzi e sui rapporti con Mosca. In risposta Vladimir Putin ha ribadito di non voler interrompere le forniture sui mercati globali, ma già a gennaioha ricevuto il 40 per cento diin meno rispetto ...

Advertising

graziano_delrio : La crisi #RussiaUcraina deve segnare una svolta anche per l’Europa. Solo una Ue più forte e con difesa comune può f… - gualtierieurope : #Roma si mobilita e fa sentire la sua voce di #pace. In tantissimi a piazza Santi Apostoli con @santegidionews per… - ilfoglio_it : Altra sconfitta per i populisti. La Corte di giustizia Ue ha respinto il ricorso di Polonia e Ungheria contro il me… - ritornoalfutur2 : RT @PaoloBorg: 'L’anno scorso la Russia ha ricevuto dall’Europa circa €50mld dall’Europa per il suo gas..E la Russia non può farne a meno,… - lord_john56 : Il gasdotto del baltico che arriva in europa e precisamente in germania che vorrebbe essere il gestore europeo, può… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa può Ucraina: «L'Europa non può assecondare la Russia» La Provincia di Cremona e Crema