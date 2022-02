Le guerre dell’oppio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto ebbe inizio con una scatola di tè, regalata nel 1664 a re Carlo II: un secolo dopo, “quell’infuso era diventato la bevanda preferita degli inglesi, che nel 1785 ne importavano settemila tonnellate all’anno”, e ai primi dell’Ottocento la situazione per le casse britanniche si è fatta insostenibile: “L’Inghilterra stava esaurendo le riserve d’argento, unica forma accettata dalla Cina per pagare il suo desideratissimo tè, e le corrispose ugualmente ventisei milioni di sterline, incassandone in cambio solo nove sotto forma di beni”. A questo punto “bisognava trovare qualcosa che la Cina desiderasse nella stessa misura in cui gli inglesi desideravano il tè e per cui sarebbe stata disposta a pagare in argento. La soluzione era l’oppio”. Comincia così un lucroso commercio dello stupefacente, coltivato in abbondanza in India, che risana le finanze di Londra ma alimenta nel Celeste Impero ...