Juventus, infortunio Kaio Jorge: il comunicato UFFICIALE (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pesante tegola in casa Juventus, con Kaio Jorge che si infortuna con l’Under 23: il comunicato UFFICIALE dei bianconeri sul brasiliano Soffre la miriade di infortuni la Juventus, che sembrano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pesante tegola in casa, conche si infortuna con l’Under 23: ildei bianconeri sul brasiliano Soffre la miriade di infortuni la, che sembrano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - GoalItalia : Kaio Jorge finisce ko con la Juventus Under 23: è uscito dal campo in barella e in lacrime toccandosi il ginocchio ?? - DiMarzio : Il comunicato della @juventusfc su #KaioJorge: rottura del tendine rotuleo - fantapiu3 : #Juventus: grave infortunio per un giocatore #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Il comunicato della @juventusfc su #KaioJorge: rottura del tendine rotuleo -