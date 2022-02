Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi 2022: “Mantengo da sola i miei figli” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ieri Guendalina Tavassi ha dato la sua versione dei fatti sull’arresto dell’ex marito, oggi sembra partire per L’Isola dei famosi 2022. Sembra che la Tavassi sia nel cast dell’Isola dei famosi e che sarà in coppia con il fratello, Edoardo Tavassi. Tutti un po’ stupiti della sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e il motivo è semplice. Oltre allo stupore c’è chi aggiunge le assurde accuse rivolte a Guendalina di lasciare i figli a casa da soli. Non sarà di certo così ma è innegabile che nella sua famiglia questo sia un momento molto complicato. Ieri l’ex gieffina raccontava delle violenze subite dal marito davanti ai loro figli, dello shock che hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ieriha dato la sua versione dei fatti sull’arresto dell’ex marito, oggi sembra partire per L’Idei. Sembra che lasia nel cast dell’Ideie che sarà in coppia con il fratello, Edoardo. Tutti un po’ stupiti della sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e il motivo è semplice. Oltre allo stupore c’è chi aggiunge le assurde accuse rivolte adi lasciare ia casa da soli. Non sarà di certo così ma è innegabile che nella sua famiglia questo sia un momento molto complicato. Ieri l’ex gieffina raccontava delle violenze subite dal marito davanti ai loro, dello shock che hanno ...

