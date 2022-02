Fondi pensione, tra 2012 e 2021 quelli negoziali di categoria hanno reso in media il 4,1% annuo. Contro l’1,9% del Tfr lasciato in azienda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meglio aderire a un fondo pensione che lasciare il proprio Tfr parcheggiato in azienda. Cosa che, del resto, molti italiani hanno già fatto. Infatti secondo Covip, la commissione di vigilanza sui Fondi pensione, 8,8 milioni di lavoratori hanno scelto di garantirsi un’integrazione dell’assegno corrisposto dall’Inps. In totale, sono 212,6 miliardi di euro le somme investite in strumenti della previdenza complementare, una cifra lievitata di 14,7 miliardi rispetto al 2020. Come accennato, nel 2021, grazie al buon andamento dell’economia e delle Borse, i rendimenti corrisposti dalle compagnie hanno superato di molto la rivalutazione del Tfr, che ha registrato un modesto +1,9% annuo tra il 2012 e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meglio aderire a un fondoche lasciare il proprio Tfr parcheggiato in. Cosa che, del resto, molti italianigià fatto. Infatti secondo Covip, la commissione di vigilanza sui, 8,8 milioni di lavoratoriscelto di garantirsi un’integrazione dell’assegno corrisposto dall’Inps. In totale, sono 212,6 miliardi di euro le somme investite in strumenti della previdenza complementare, una cifra lievitata di 14,7 miliardi rispetto al 2020. Come accennato, nel, grazie al buon andamento dell’economia e delle Borse, i rendimenti corrisposti dalle compagniesuperato di molto la rivalutazione del Tfr, che ha registrato un modesto +1,9%tra ile il ...

