DIRETTA F1, Test Barcellona 2022 LIVE: Leclerc a lungo in testa, poi Norris vola con le soft. Risultati e classifica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati E classifica DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 18.00: BANDIERA SCACCHI!!! 17.58: Ultimi scampoli prima della chiusura delle 18.00. 17.55: Lando Norris scatenato: 1’19?568 per lui che migliora ulteriormente il crono di riferimento, sfruttando un altro set di mescole C4 (gomme morbide). In seconda e in terza posizione ci sono le due Ferrari di Leclerc e di Sainz con gomme C3 (gomme medie). 17.53: 140 giri per la Ferrari quest’oggi: 80 con Leclerc e 60 con Sainz. Mattia watches on as we approach 140 laps completed for today #essereFerrari #F1Testing pic.twitter.com/detsJmntel — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 23, 2022 17.50: 1:23.327 per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 18.00: BANDIERA SCACCHI!!! 17.58: Ultimi scampoli prima della chiusura delle 18.00. 17.55: Landoscatenato: 1’19?568 per lui che migliora ulteriormente il crono di riferimento, sfruttando un altro set di mescole C4 (gomme morbide). In seconda e in terza posizione ci sono le due Ferrari die di Sainz con gomme C3 (gomme medie). 17.53: 140 giri per la Ferrari quest’oggi: 80 cone 60 con Sainz. Mattia watches on as we approach 140 laps completed for today #essereFerrari #F1ing pic.twitter.com/detsJmntel — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 23,17.50: 1:23.327 per ...

