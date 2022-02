Concorso ordinario per insegnanti di medie e superiori: pubblicate le date. Quando si terranno gli esami (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’attesissimo calendario per lo svolgimento delle prove del Concorso ordinario per la scuola secondaria. Ecco quali sono le date in cui i candidati affronteranno gli scritti e dove si svolgeranno le prove. Concorso ordinario per scuole medie e superiori, il calendario delle prove Sta per arrivare il tanto atteso Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado. A darne comunicazione è il Ministero dell’Istruzione, che ha reso noto il calendario in cui sarà possibile sostenere le prove concorsuali. Si parte lunedì 14 marzo e si proseguirà nei giorni 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’attesissimo calendario per lo svolgimento delle prove delper la scuola secondaria. Ecco quali sono lein cui i candidati affronteranno gli scritti e dove si svolgeranno le prove.per scuole, il calendario delle prove Sta per arrivare il tanto attesoper il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado. A darne comunicazione è il Ministero dell’Istruzione, che ha reso noto il calendario in cui sarà possibile sostenere le prove concorsuali. Si parte lunedì 14 marzo e si proseguirà nei giorni 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 ...

