Comunicazione | WeCa | da oggi online un tutorial su Qumran2 net

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comunicazione WeCa

Servizio Informazione Religiosa

I tutorialsono una proposta dell'associazione WebCattolici italiani () in sinergia con l'Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull'Educazione ai ...I tutorialsono una proposta dell'Associazione WebCattolici Italiani () in sinergia con l'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull'educazione ai ...“Qumran2.net: cinque consigli per l’uso” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 23 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Condotto dal ...“Whereby. Videochiamare in modo semplice, veloce e sicuro” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 9 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook ...