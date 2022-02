Claudio Manda, la famiglia del giovane morto a New York: “Punizioni primitive in college” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un compito copiato e una severa punizione inflitta: tre giorni di isolamento. Questo, secondo la famiglia di Claudio Mandia, il giovane di Battipaglia morto in un college negli States alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, sarebbe stato il motivo del suicidio del giovane, negli States per studiare in un college di New York. La famiglia di Claudio, attraverso un comunicato emesso dal legale di New York, ha espresso la propria rabbia verso misure considerate “primitive”. Questo il testo del comunicato: “La tragica notizia della sua morte è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso gli ultimi giorni su questa terra. Claudio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un compito copiato e una severa punizione inflitta: tre giorni di isolamento. Questo, secondo ladiMandia, ildi Battipagliain unnegli States alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, sarebbe stato il motivo del suicidio del, negli States per studiare in undi New. Ladi, attraverso un comunicato emesso dal legale di New, ha espresso la propria rabbia verso misure considerate “”. Questo il testo del comunicato: “La tragica notizia della sua morte è ancora più dolorosa per le circostanze in cuiha trascorso gli ultimi giorni su questa terra....

