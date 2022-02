Atletica | programma Assoluti indoor 2022 con Jacobs | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si avvinano i Campionati Italianidi Anconadileggera: ecco le informazioni per vederli. I big azzurri tornano in gara al Palamarchigiano per sfidarsi in una tappa di avvicinamento fondamentale verso i Mondialidi Belgrado (18-20 marzo). Undici maglie tricolori verranno assegnate nella prima giornata, sabato 26 febbraio, mentre domenica 27 saranno diciassette i titoli in palio. Tanta attesa per rivedere all’opera Marcell, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100. Fari puntati anche su Larissa Iapichino, Zaynab Dosso, Gaia Sabbatini, Paolo Dal Molin, oltre alla sfida nel peso tra Weir, Fabbri e Ponzio.TV E STREAMING – L’evento sarà trasmesso intv su ...