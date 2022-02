WWE: Sarà Logan Paul il partner misterioso di The Miz a Wrestlemania! (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono innumerevoli le volte in cui il nome WWE si è legato a stretto contatto con altri campi dell’intrattenimento che poco o nulla hanno a che fare con il mondo del wrestling, specie in vista di Wrestlemania. Basti pensare alle prime edizioni dello Showcase of the Immortals, dove parteciparono attivamente star del calibro di Muhammad Ali, Cindy Lauper e Alice Cooper. Oppure, tornando a tempi molto più recenti, il coinvolgimento di Bad Bunny – uno dei rapper più famosi e seguiti del globo -, che ha partecipato al Royal Rumble match e ha addirittura inciso una canzone dal titolo “Booker T”, come omaggio per l’omonimo wrestler. Ultimo ma non ultimo della lista è Logan Paul, uno degli youtuber più famosi al mondo. Ritorno sugli schermi WWE per lo youtuber e pugile A seguito della sconfitta di The Miz per mano della Mysterio family a Elimination ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono innumerevoli le volte in cui il nome WWE si è legato a stretto contatto con altri campi dell’intrattenimento che poco o nulla hanno a che fare con il mondo del wrestling, specie in vista di Wrestlemania. Basti pensare alle prime edizioni dello Showcase of the Immortals, dove parteciparono attivamente star del calibro di Muhammad Ali, Cindy Lauper e Alice Cooper. Oppure, tornando a tempi molto più recenti, il coinvolgimento di Bad Bunny – uno dei rapper più famosi e seguiti del globo -, che ha partecipato al Royal Rumble match e ha addirittura inciso una canzone dal titolo “Booker T”, come omaggio per l’omonimo wrestler. Ultimo ma non ultimo della lista è, uno degli youtuber più famosi al mondo. Ritorno sugli schermi WWE per lo youtuber e pugile A seguito della sconfitta di The Miz per mano della Mysterio family a Elimination ...

