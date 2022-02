Un ragazzo di 21 anni è morto durante una partita di calcetto a Taranto (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Un ragazzo di 21 anni è morto a Statte nella tarda serata di lunedì a causa di un malore che lo ha colpito durante una partita di calcetto tra amici. Il ragazzo era residente nel rione periferico Paolo VI di Taranto. Immediati sono stati i soccorsi del personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Disperazione e lacrime sul campo di gioco tra gli amici e i presenti. L'episodio è stato segnalato al magistrato di turno in procura a Taranto ma non sembra esserci causa diversa da quella del decesso per un malore improvviso. Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Undi 21a Statte nella tarda serata di lunedì a causa di un malore che lo ha colpitounaditra amici. Ilera residente nel rione periferico Paolo VI di. Immediati sono stati i soccorsi del personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Disperazione e lacrime sul campo di gioco tra gli amici e i presenti. L'episodio è stato segnalato al magistrato di turno in procura ama non sembra esserci causa diversa da quella del decesso per un malore improvviso.

