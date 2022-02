Tuchel: “Non è il momento di ridere di Lukaku”. Ma lui ride… | VIDEO (Di martedì 22 febbraio 2022) Thomas Tuchel risponde ad una domanda su Romelu Lukaku. Il belga, nella scorsa partita, ha toccato 7 palloni. L'allenatore del Chelsea invita tutti a non ridere del suo attaccante, ma il primo a ridere sembra lui... Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 febbraio 2022) Thomasrisponde ad una domanda su Romelu. Il belga, nella scorsa partita, ha toccato 7 palloni. L'allenatore del Chelsea invita tutti a nondel suo attaccante, ma il primo asembra lui...

Advertising

SkySport : Lukaku, solo 7 tocchi col Chelsea contro il Palace. Tuchel: 'Non è ciò che vogliamo' #SkySport #Lukaku #Tuchel - FCosatti : RT @tutticonvocati: ???@FCosatti: 'Tutti a parlare di #Lukaku di questi 7 tocchi al pallone, di cui uno è il calcio di inizio. #Tuchel forma… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ?? Tuchel, allenatore del Chelsea, ha ammesso in conferenza stampa le difficoltà di Romelu Lukaku. L'attaccante non è p… - tutticonvocati : ???@FCosatti: 'Tutti a parlare di #Lukaku di questi 7 tocchi al pallone, di cui uno è il calcio di inizio. #Tuchel f… - persemprecalcio : ?? Tuchel, allenatore del Chelsea, ha ammesso in conferenza stampa le difficoltà di Romelu Lukaku. L'attaccante non… -