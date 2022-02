The Batman, Matt Reeves: "Lo spinoff su Pinguino come Scarface" (Di martedì 22 febbraio 2022) Matt Reeves ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla serie spinoff su Pinguino in sviluppo presso HBO Max paragonando Il personaggio di Colin Farrell a Tony Montana di Scarface. Dopo The Batman, Colin Farrell tornerà a interpretare Oswald Cobblepot in auna serie spinoff dedicata al suo villain, Pinguino, che il regista Matt Reeves paragona a Tony Montana di Scarface. Lo spinoff di The Batman dedicato al Pinguino racconterà la storia delle origini del villain di cui faremo la conoscenza al cinema a partire dal 3 marzo. Per adesso, sulla serie interpretata da Colin Farrell non è rivelato molto, ma Matt Reeves ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022)ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla seriesuin sviluppo presso HBO Max paragonando Il personaggio di Colin Farrell a Tony Montana di. Dopo The, Colin Farrell tornerà a interpretare Oswald Cobblepot in auna seriededicata al suo villain,, che il registaparagona a Tony Montana di. Lodi Thededicato alracconterà la storia delle origini del villain di cui faremo la conoscenza al cinema a partire dal 3 marzo. Per adesso, sulla serie interpretata da Colin Farrell non è rivelato molto, maha ...

Advertising

moviestruckers : #TheBatman: #RobertPattinson parla di come il Batsuit ha cambiato il suo provino - badtasteit : #TheBatman Colin Farrell spiega perché il suo Pinguino non fumerà nel film - JustNerd_IT : The Batman: Gotham City è ora gemellata ufficialmente con una città giapponese - Leggi l'articolo completo su:… - ItaliaStartUp_ : The Batman, ecco il nuovo trailer (sempre più enigmatico) - lastoray9 : Madonna tra poco esce the batman e non so ancora se essere più horny per pattinson o zoe kravitz nel dubbio entrambi -