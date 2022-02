Taekwondo | Simone Alessio vince l’oro alla President’s Cup

(Di martedì 22 febbraio 2022) Durazzo – Grandissima prestazione per l’azzurroa Durazzo dove si è svolta la settima edizione dellaCup, nelinternazionale. Nella categoria -80 kg Senior, con ranking olimpico G2 (che in caso di vittoria assegna 20 punti sul cammino verso Parigi 2024),ha conquistato la medaglia d’oro, dopo aver vinto ben cinque incontri, a dimostrazione di una tenuta fisica e mentale straordinarie. “Un risultato prestigioso dei nostri Azzurriripresa dell’attività internazionale post pandemia – ha commentato Angelo Cito, presidente della Fita –si conferma tra i Top level della sua categoria conquistando un oro straordinario”. (Ansa) (foto@Fita-FederazioneItaliana) Clicca qui per leggere tutte le ...

