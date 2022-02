Serie C-Girone C, 22a giornata: vincono Bari e Turris, pari Catanzaro. Ok Francavilla (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminate le gare di recupero della 22a giornata di Serie C, in attesa di Palermo-Taranto rinviata al 30 marzo. vincono Bari e Turris, ok Juve Stabia. pari per il Catanzaro Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminate le gare di recupero della 22adiC, in attesa di Palermo-Taranto rinviata al 30 marzo., ok Juve Stabia.per il

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, 22a giornata: vincono Bari e Turris, pari Catanzaro. Ok Francavilla - Biagio130590 : In Serie C girone C il Potenza ferma la seconda della classe Catanzaro, mentre il picerno viene piegato di misura d… - zazoomblog : Highlights e gol Bari-Picerno 1-0 girone C Serie C 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Bari-Picerno #girone - sportli26181512 : Serie C, il Bari allunga in vetta. Catania ko in casa. Cade Zeman: Ne Girone C la capolista vola a +6 sul Catanzaro… - CalcioTime_it : Il Catania perde 0-1 in casa con la Paganese e vede riaprirsi la corsa ai play-out con i campani e il Messina a 4 p… -