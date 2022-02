Psg, Messi: “Felice di essere qui con i migliori. Possiamo vincere la Champions” (Di martedì 22 febbraio 2022) “È molto bello essere in campo con i migliori. Ho avuto la possibilità di farlo per molto tempo a Barcellona? ?e ora ho la possibilità di farlo a Parigi. Sono Felice e non vedo l’ora di continuare“. Così Lionel Messi ha raccontato ai microfoni di RMC Sport la sua avventura nel club parigino. “Il PSG è un club che si sviluppa da dieci o undici anni – ha continuato il fuoriclasse argentino -. C’è molta ambizione, voglia di continuare a crescere e migliorare. Penso che sia uno dei club più grandi del mondo e, già oggi, non ha nulla da invidiare ai club storici. Abbiamo la squadra giusta per provare a vincere la Champions League“. La Pulce si è soffermato anche sui compagni di squadra: “Di Maria e Neymar li conoscevo dalla nazionale o dal nostro tempo a Barcellona, abbiamo già giocato ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “È molto belloin campo con i. Ho avuto la possibilità di farlo per molto tempo a Barcellona? ?e ora ho la possibilità di farlo a Parigi. Sonoe non vedo l’ora di continuare“. Così Lionelha raccontato ai microfoni di RMC Sport la sua avventura nel club parigino. “Il PSG è un club che si sviluppa da dieci o undici anni – ha continuato il fuoriclasse argentino -. C’è molta ambizione, voglia di continuare a crescere e migliorare. Penso che sia uno dei club più grandi del mondo e, già oggi, non ha nulla da invidiare ai club storici. Abbiamo la squadra giusta per provare alaLeague“. La Pulce si è soffermato anche sui compagni di squadra: “Di Maria e Neymar li conoscevo dalla nazionale o dal nostro tempo a Barcellona, abbiamo già giocato ...

