Napoli, Politano torna in gruppo, Lozano e Insigne personalizzato in campo, Di Lorenzo sta bene (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel consueto report sull’allenamento del mattino, il Napoli ha fornito alcuni aggiornamenti dall’infermeria. Pare completato il recupero di Politano, e potrebbero esserci anche buone speranze per Lozano e Insigne. Di Lorenzo per fortuna sta bene, come si evince dagli esami a cui è stato sottoposto. Ancora palestra e terapie per Anguissa e Tuanzebe. Malcuit domani sarà sottoposto ad accertamenti. “Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano ha svolto allenamento in gruppo. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Di Lorenzo ha effettuato esami clinici e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel consueto report sull’allenamento del mattino, ilha fornito alcuni aggiornamenti dall’infermeria. Pare completato il recupero di, e potrebbero esserci anche buone speranze per. Diper fortuna sta, come si evince dagli esami a cui è stato sottoposto. Ancora palestra e terapie per Anguissa e Tuanzebe. Malcuit domani sarà sottoposto ad accertamenti. “Lobotka ha svolto lavoro in palestra.ha svolto allenamento in. Tuanzebe lavoro in palestra.lavoroin. Anguissa ha svolto terapie ein palestra. Diha effettuato esami clinici e ...

