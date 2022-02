L’Ucraina non è antisemita (Di martedì 22 febbraio 2022) In questi giorni di giochi di guerra attorno alL’Ucraina, oltre a leggere su alcuni giornali e nel web molte voci di comprensione verso l’“accerchiato” Vladimir Putin (che intanto, sempre col pretesto degli “aiuti”, si è preso il totale controllo della Bielorussia e del Kazakistan), ci è toccato anche sentire che gli ucraini non meriterebbero solidarietà perché sono “nazionalisti e antisemiti”. A parte il fatto che ogni generalizzazione è sempre sbagliata, soprattutto se viene ripetuta con gli stessi argomenti (in rete viene puntualmente mostrata una foto di una decina di decerebrati che sventolano una bandiera con la svastica), la grande maggioranza degli ucraini, per la sua drammatica storia, non merita di essere semplicisticamente definita così (come ha ribadito pochi giorni fa anche Rav Jonathan Markowitz, rabbino della Comunità ebraica di Kiev). La realtà della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) In questi giorni di giochi di guerra attorno al, oltre a leggere su alcuni giornali e nel web molte voci di comprensione verso l’“accerchiato” Vladimir Putin (che intanto, sempre col pretesto degli “aiuti”, si è preso il totale controllo della Bielorussia e del Kazakistan), ci è toccato anche sentire che gli ucraini non meriterebbero solidarietà perché sono “nazionalisti e antisemiti”. A parte il fatto che ogni generalizzazione è sempre sbagliata, soprattutto se viene ripetuta con gli stessi argomenti (in rete viene puntualmente mostrata una foto di una decina di decerebrati che sventolano una bandiera con la svastica), la grande maggioranza degli ucraini, per la sua drammatica storia, non merita di essere semplicisticamente definita così (come ha ribadito pochi giorni fa anche Rav Jonathan Markowitz, rabbino della Comunità ebraica di Kiev). La realtà della ...

